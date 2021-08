Hédi Baccour : Une baisse des prix de plusieurs produits commercialisés dans les grandes surfaces

Hedi Baccour, le président de la Chambre syndicale des Grandes surfaces relevant de l’UTICA, a indiqué que les grandes surfaces ont positivement réagi avec les appels du gouvernement visant la baisse des prix. Lors de sa présence dans l’émission Expresso, ce lundi 2 aout 2021, il explique que chaque marque commerciale a sa propre politique et stratégie de réduction des prix, soulignant que les grandes surfaces vont fixer une liste des produits qui seront concernés par les réductions, et ce, en coopération avec les fournisseurs.



L’invité de l’émission Expresso a ajouté que la capacité d’achat du citoyen a beaucoup baissé, et que les grandes surfaces ont pour leur part enregistré des pertes considérables en 2020 à cause du couvre feu et du confinement général et la limitation de la capacité d’accueil des clients et des agents.

Une fois la liste de ces produits sera fixée, elle sera publiée. Il a également fait savoir que des réductions des prix de certaines marques commerciales sont prévues à partir d’aujourd’hui.

Et d’ajouter que les bénéfices des grandes surfaces ne dépassent pas 1%, alors qu’ils atteignent les 10% dans le secteur industriel, signalant que la réaction avec l’appel du président de la République à travers ces réductions prévues s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité citoyenne de ces entreprises.

Il est à rappeler que la Chambre syndicale des grandes surfaces a décidé de s’aligner sur les appels lancés par Kais Saied et de baisser les prix de plusieurs produits. Selon le communiqué publié par la chambre syndicale des grandes surfaces, dimanche 1er aout 2021, les grandes surfaces concernées par cette baisse des prix sont Monoprix, Magasin Général, Carrefour, et Géant.