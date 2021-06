Hédi Hamdi : L’Open Sky n’est qu’un épouvantail et ne résoudra pas la crise du secteur touristique

Le journaliste spécialisé en tourisme, Hedi Hamdi, a déclaré, aujourd’hui jeudi 24 juin 2021, lors de sa présence dans l’émission Club express, que plusieurs opérateurs dans le secteur touristique estiment que l’Open Sky est la pierre philosophale qui pourrait sauver le tourisme en Tunisie.

Selon lui, l’Open Sky n’est qu’un “épouvantail”, qui ne changera pas grand-chose dans ce secteur, en indiquant qu’il n’est pas raisonnable d’évoquer cette question sans que les conditions indispensables pour sa mise en oeuvre ne soient préalablement réunies.

“ Je ne suis pas contre la libération du ciel. Mais, je ne pense pas qu’elle constitue la solution pour la crise du secteur touristique”, a-t-il avancé.

Il a ajouté que le secteur du transport aérien suffoque, et que le touriste européen ne peut pas arriver en Tunisie par voie terrestre, en indiquant que TUNISAIR ne répond plus aux attentes et aux besoins des agences de voyage.