Hicham Elloumi: 250 hommes d’affaires participent au Conseil supérieur de la coopération tuniso-française

Hicham Elloumi, vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, a déclaré au micro de radio Express FM, jeudi 3 juin 2021, que la France est le premier partenaire économique de la Tunisie en termes d’investissement et d’échanges commerciaux. Dans une déclaration au programme Expresso lors de la couverture en direct de la troisième session du Conseil supérieur de la coopération tunisienne-française, Hicham Elloumi a indiqué que le partenariat tuniso-français a pour objectif de réaliser l’innovation et le développement régional et spécifique en particulier sur l’aspect et numérique sera au centre de cette session.

Le vice-président de l’UTICA a également indiqué la présence d’une importante mission composée de 50 hommes d’affaires et président d’une entreprise française, en plus de 100 chefs d’entreprise tunisiens. Le nombre total des participants à cette session atteindra 250 hommes d’affaires et chefs d’entreprise de divers secteurs industriels et secteurs des services.

Il a souligné que l’accent sera mis sur le secteur technologique, la coproduction et le développement conjoint, en vue de renforcer le partenariat entre les entreprises françaises et tunisiennes, considérant que les opportunités sont grandes, compte tenu du succès de la Tunisie dans plusieurs secteurs de ce partenariat.

Hicham Elloumi a de même déclaré que 30% du volume des investissements en Tunisie au cours de l’année 2020 sont des investissements français, et 26% des exportations tunisiennes vont vers la France.