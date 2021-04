Hichem Ajbouni: La Tunisie est incapable de rembourser ses dettes et des répercussions dangereuses sont attendues

Lors de son intervention sur les ondes de radio Express FM, jeudi 15 avril 2021, le représentant du Mouvement démocratique, Hichem Ajbouni a déclaré que la question économique et sociale est désormais la priorité, indiquant qu’il y a certes des conflits politiques, mais des solutions doivent être trouvé pour le pays.

Il a confirmé que la Tunisie a besoin d’emprunter 18,6 milliards de dinars, sachant que la Banque mondiale a indiqué que ce besoin s’élèverait à 22,5 milliards de dinars, expliquant ainsi qu’il y a 15,6 milliards de prêts de dinars qui doivent être remboursés en 2021. Et de souligner: “De point de vue pratique, la Tunisie est incapable de rembourser ses dettes, ce qui aura des implications dangereuses pour l’économie tunisienne.”

Hichem Ajbouni a lancé un appel aux acteurs économiques et politiques, expliquant que le pays est en état d’effondrement et que tous les indicateurs économiques sont négatifs. Il a précisé à cet effet, que tous les dossiers doivent être mis sur la table, et que des mesures urgentes doivent être prises. Sur un autre point, Hichem Ajbouni a affirmé que la réponse du Président de la République quant à la loi d’amendement de la Cour constitutionnelle est censée être renvoyée au Comité législatif.

L’invité d’Expresso a indiqué que les révisions apportées par le Courant Démocratique à la loi sur la Cour constitutionnelle sont représentées dans la question des 3 cinquièmes, et la suppression du mot «successivement» pour faciliter la mise en place du tribunal et pour que la candidature soit libre. Il a ajouté: “Nous ne sommes pas d’accord avec le Président de la République dans sa lecture et nous pensons que la création de la Cour constitutionnelle est très importante.”

Il a expliqué qu’il y a des blocs et des partis qui ne veulent pas que la Cour constitutionnelle soit présente dans la Constitution, mais ils cherchent à marquer des points à travers sa mise en place et menacent le président de la république de lui retirer la confiance.

Nadya Bchir