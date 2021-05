Hichem Ajbouni: Les banques publiques sont censées contribuer au financement de l’économie nationale

Le membre de la Commission des Finances au sein de l’ARP, Hichem Ajbouni a déclaré aujourd’hui, mardi 18 mai 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, concernant la collecte de fonds afin de financer le budget de l’Etat tunisien, que la dette en 10 ans a doublé environ 4 fois, indiquant que l’économie est incapable de créer de la richesse et la politique d’emprunt a échoué.

Hichem Ajbouni a expliqué que ce n’est pas la première fois qu’il y a recours aux banques locales pour l’obtention d’un prêt en devise. Il a souligné que la loi portant sur la Banque centrale interdit le financement direct par celle-ci, ajoutant qu’une partie des banques tunisiennes financent au cours de la dernière période le déficit budgétaire de l’État. Et de poursuivre: “Malheureusement, l’État est en concurrence avec les petites et moyennes entreprises compte tenu de la rareté des ressources, conséquence de la crise de covid-19.”

L’invité d’Ecomag a ajouté que les entreprises font face à de grandes difficultés pour obtenir des fonds, indiquant que les montants alloués par l’État au profit des entreprises touchées par la crise Covid rencontrent de nombreuses difficultés, sachant que certaines banques refusent de soutenir ces entreprises.

Hichem Ajbouni a confirmé que ces dernières années, de nombreuses entreprises du secteur industriel ont fermé leurs portes, s’interrogeant sur la contribution des banques à la création d’investissements. Il a expliqué qu’il y a une crise inhabituelle en Tunisie, que les banques réalisent des bénéfices records, en particulier celles publiques, considérant que les banques publiques sont supposées refléter la vision de l’État et la vision économique du gouvernement tout en contribuant au financement de l’économie nationale pour que la croissance de l’économie tunisienne soit plus élevée.

L’invité d’Ecomag a indiqué que le prêt soumis par le ministère des Finances à la Commission des finances concerne 269 millions d’euros, et engage 14 banques, indiquant que le taux d’intérêt est élevé. De ce fait, la Commission des Finances a donc refusé d’approuver le projet de loi portant sur ledit prêt et l’a renvoyé à la session plénière du Parlement. “On suppose que le taux d’intérêt est proche du taux d’intérêt que la Tunisie obtient auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international”, a-t-il déclaré.

Hichem Ajbouni a souligné que la situation des finances publiques est difficile et que le gouvernement agit « furtivement », expliquant que le ministère des Finances traite malheureusement avec les députés d’une manière qui manque de transparence. Il a ajouté que de nombreuses lois n’ont pas été votées en raison de l’absence de ceinture politique, sachant que l’opposition joue un rôle de surveillance et n’est pas un bureau de contrôle pour adopter des lois.

Nadya Bchir