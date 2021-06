Hichem Mechichi : 17 milliards de dinars est la valeur des grands projets d’investissement en suspens

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a confirmé, ce vendredi 25 juin 2021, qu’il s’était entretenu avec des partenaires financiers et internationaux des problèmes et enjeux qui entravent l’investissement public, notamment le cadre juridique et réglementaire qui empêche la réalisation des investissements en Tunisie.

Il a indiqué, lors d’une séance de travail dans le cadre de la série de consultations à Beit El Hekma pour la réforme économique, que 17 milliards de dinars de grands projets d’investissement sont au point mort. Il s’agit de la cinquième réunion sur l’accélération du rythme d’achèvement des projets d’investissement public dans le cadre de la relance économique après la pandémie de Covid 19.

Hichem Mechichi a ajouté qu’un tremplin a été mis en place qui permettra, au cours des 12 prochains mois, de mettre en œuvre pour 2 milliards de dinars de projets publics, en coopération avec des partenaires financiers et internationaux.

Le chef du gouvernement a également précisé que le cadre juridique des marchés publics a été évoqué, bien qu’il ait été révisé en 2014, mais pas en profondeur comme il l’a dit de manière générale. Il a indiqué que le gouvernement est en train de finaliser le projet d’arrêté réglementant les marchés publics, qui sera prochainement présenté au Conseil des ministres.