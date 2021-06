Le chef du gouvernement Hichem Méchichi, a convoqué aujourd’hui lundi 28 juin 2021, les membres du comité scientifique à une réunion d’urgence pour endiguer la propagation des nouveaux variants du Covid-19 récemment détectés, et pour examiner et proposer les mesures efficaces à prendre et les moyens nécessaires à mettre en oeuvre, dont des décisions extrêmes, afin sauver la vie des citoyens et amortir les dégâts.

Hichem Méchichi s’est réuni ce matin du lundi 28 juin 2021 avec les gouverneurs du Grand-Tunis, le ministre de la santé et les responsables sécuritaires pour coordonner les mesures au niveau de ces gouvernorats en tenant compte de la densité de la population et les difficultés de séparer les différentes délégations, d’après le communiqué publié par la présidence du gouverment

Sur un autre plan, il a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête urgente sur les manifestations et les rassemblements ayant eu lieu le soir du dimanche 27 juin 2021, en appelant les responsables sécuritaires à appliquer drastiquement la loi et à imposer les mesures préconisées par le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus.

La ministre de la justice par intérim, Hasna Ben Slimene, a été chargée lors de cette réunion tenue à distance, d’ouvrir une enquête auprès du ministère public pour déterminer les circonstances du décès d’un agent de police devant le service des urgences de l’hôpital Ibn Al Jazzar à Kairouan.

Dans le même contexte, le directeur général de la santé du gouvernorat de Kairouan, a expliqué que ce patient atteint du Coronavirus était déjà hospitalisé et il a quitté l’hôpital de son plein gré pour s’évanouir ensuite. Malheureusement, en dépit de l’intervention des équipes médicales, il a quitté la vie.