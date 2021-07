Hichem Méchichi insiste sur la nécessité d’accélerer l’élaboration de la loi de finances complémentaire

Le Chef du gouvernement Hichem Méchichi s’est entretenu aujourd’hui, mercredi 14 juillet 2021, au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Marouan Abassi et le ministre des finances Ali Koôli.

D’après un communiqué rendu public, l’entrevue a porté sur l’avancement des négociations avec le Fonds monétaire international. Hichem Méchichi a souligné que les institutions financières internationales accordent encore leur confiance à la Tunisie, notant que le gouvernement va poursuivre sa politique de réforme à travers la recherche d’un juste équilibre entre le sauvetage de l’économie nationale et la prise en considération de la dimension sociale et la protection des intérêts des tunisiens lors de la mise en place desdites réformes.

L’entretien a été une occasion de passer en revue la situation économique et financière en Tunisie et de valoriser l’importance de l’approbation de la loi sur la relance économique et l’amnistie de change, particulièrement dans cette période marquée par l’aggravation de la crise sanitaire et l’ampleur des répercussions économiques et sociales de la propagation du Covid-19.

Le chef du gouvernement a insisté, lors de cet entretien, sur la nécessité d’accélérer le processus de l’élaboration du projet de loi de finances complémentaires de l’année 2021, qui sera de nature à ajuster les équilibres financiers à la lumière des nouvelles variables et de la nouvelle conjoncture imposée par la crise sanitaire.