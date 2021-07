Hichem Méchichi : La Tunisie va vaincre la pandémie grâce à la coopération entre l’Etat et la société civile

Le chef du gouvernement Hichem Méchichi, a insisté aujourd’hui, jeudi 22 juillet 2021, sur la nécessité d’accélérer le rythme de vaccination et le renforcement des campagnes de vaccination mobiles dans les villages et les zones rurales, ainsi que la mise des centres de santé de base à la disposition de ces campagnes, ajoutant que la Tunisie va vaincre la pandémie grâce à la coopération entre la société civile et les institutions de l’Etat.

Méchichi a mis l’accent sur le rôle des campagnes de vaccination dans l’accélération du nombre des vaccinés et la consolidation du rôle des centres de vaccination, valorisant dans ce contexte, les efforts déployés par les professionnels de la santé dans la lutte contre le coronavirus.

Rappelons que des campagnes de vaccination ont démarré la fin de la semaine dernière dans le centre local du lycée Bazina de la délégation de Joumine, et le centre local du lycée 15 octobre de la délégation Sejnane, en vue de vacciner près de 6000 personnes âgées de plus de 50 ans.

Cette campagne vise à limiter la propagation du Coronavirus et à briser la chaîne de contamination dans ces régions. Il va de soi pour la campagne de vaccination dans la délégation Ghezela visant la vaccination de 3000 personnes âgées de plus de 50 ans.