Hichem Méchichi : Le gouvernement est ouvert sur toutes les propositions loin des frictions politiques

Le chef du gouvernement a rencontré, aujourd’hui jeudi 24 juin 2021, des députés des blocs parlementaires de sa ceinture politique, en vue d’écouter les différentes propositions relatives aux situations économique, sociale et sanitaire, et d’unifier les forces politiques pour tenter de trouver une sortie de crise, selon la présidence du gouvernement.

Lors de ces rencontres, Hichem Méchichi a indiqué que le gouvernement est ouvert sur toutes les propositions servant l’intérêt des citoyens et du pays en réitérant que le gouvernement oeuvre pour discuter avec les partis politiques relevant de sa ceinture politique, et les différents acteurs de la scène politique.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de cette coordination basée sur l’écoute des différents partis politiques pour faire face aux nouveaux défis imposés par la vulnérabilité de la situation socio-économique, largement affectée par la pandémie, d’après un communiqué rendu public.

Selon ses dires, les politiciens, les institutions de l’Etat doivent faire preuve de solidarité et s’entraider pour surmonter la crise sanitaire, de plus en plus inquiétante.

Au fait, « les efforts doivent être orientés vers la recherche des solutions pertinentes pour le bien des tunisiens, loin des frictions politiques et des tergiversations insensées », a-t-il dit.

Les députés de la ceinture politique du gouvernement, à savoir les députés d’Ennahdha, de Qalb Tounes, de la réforme nationale, du bloc national et de Tahya Tounes, ont valorisé, pour leur part, cette réunion tenue avec Hichem Méchichi en réitérant leur soutien aux approches du gouvernement actuel, notamment en matière de développement économique et social.

Ils ont mis l’accent, lors de ces réunions, sur l’ensemble des défis à relever par le pays exigeant une coopération effective et continue entre le Parlement et le gouvernement.

Un travail concerté entre les deux pouvoirs pour accélérer l’examen et l’approbation d’un grand nombre de projets de lois réglementant des questions d’une extrême urgence afin de répondre aux attentes des tunisiens.