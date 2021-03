Houcine Abassi: Hichem Mechichi devrait se retirer s’il se respecte car il est une composante de l’actuelle crise!

Invité sur le plateau d’Expresso du vendredi 12 mars 2021, l’ancien secrétaire général de l’UGTT, Houcine Abassi a indiqué que la solution à l’actuelle crise politique et économique réside en un seul acte, celui de la tenue d’un dialogue mais qui ne doit pas être cantonné dans sa forme classique et habituel. “J’ai examiné certaines des initiatives faites récemment à propos d’un dialogue national mais j’ai constaté que la majorité d’entre elles comporte un aspect politique prononcé. D’ailleurs, je dis à ceux qui ont lancé ces initiatives que le temps ne leur est plus favorable et qu’ils n’ont plus de place sur cette scène. L’UGTT a lancé une initiative qui a été accueillie favorablement par la plupart des acteurs concernés mais elle est restée bloquée” a expliqué Houcine Abassi.

En outre, l’ancien secrétaire de l’UGTT a mis l’accent sur l’urgence de trouver une solution à la crise économique afin de laisser entrevoir les prémices d’une amélioration de la situation sociale. Et de poursuivre que par la suite, il faudra traiter la question de la loi électorale en la révisant de manière à ce qu’elle mette un terme à des blocages politiques. “Tout cela ne peut être fait qu’à travers la tenue d’un dialogue national” a souligné Houcine Abassi appelant à cesser de pondre plusieurs nombreuses et de se contenter de celle de la Centrale syndicale.

Par ailleurs, l’invité d’Expresso a appelé le président de la République, Kais Saied a assumer sa responsabilité dans la mise en place d’une solution de sortie de crise. “A ce niveau, je n’évoquerai pas le chef du gouvernement actuel, celui qui a tourné le dos au président de la République après qu’il ait placé sa confiance en lui. D’ailleurs, s’il se respecte, il se retirera! Car il lui a été assignée une mission qu’il n’a pas réussie. Il est même devenu une composante de la crise” s’est indigné Houcine Abassi.