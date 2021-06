Houssem Ben Azzouz : L’absence de diversité est le talon d’Achille du tourisme tunisien

“L’absence de diversité est le talon d’Achille du tourisme tunisien”, a affirmé le président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien, Houssem Ben Azzouz, lors de son passage dans l’émission Club express, ce jeudi 24 juin 2021.

La diversification des produits touristiques est, selon ses dires, au coeur des préoccupations de la fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien.

“Nous sommes en retard sur ce point par rapport aux autres destinations touristiques. Malgré ce fait, nous pouvons toujours nous rattraper grâce à la coordination entre les autorités et le secteur privé”, a-il-développé.

L’accent a été mis par l’invité de l’émission Club express, sur le rôle joué par le tourisme médical ou encore le tourisme de santé dans la dynamisation du secteur, en notant que la Tunisie a été la destination privilégiée de plus de 600 mille personnes qui y sont venues en 2019, en vue de subir des interventions chirurgicales.

Et de poursuivre que le grand nombre des intervenants dans le secteur touristique n’a jamais été un obstacle pour le développement du tourisme en Tunisie, et ce grâce à la coordination entre les autorités et les différents ministères concernés.

“La coordination entre le secteur privé et le ministère du tourisme est primordiale, surtout au niveau de la simplication des procédures et l’assouplissement de la réglementation en vigueur”, a rappelé Houssem Ben Azzouz.

Il a réitéré enfin l’importance de la diversification des produits touristiques en faisant appel à la mise en place d’un plan de développement de ce secteur et de l’activation du programme d’appui à la diversification du tourisme, en optant pour de nouveaux modèles à l’instar du tourisme durable à côté du modèle classique, à savoir le tourisme balnéaire.