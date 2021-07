I Watch appelle le chef du gouvernement à présenter sa démission

L’Organisation “I Watch”, a appelé Hichem Méchichi à présenter sa démission, vu l’échec cuisant de son gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Dans un communiqué rendu public, ce lundi 19 juillet 2021, I Watch a considéré que le chef du gouvernement a failli à sa mission de procurer le vaccin à tous les tunisiens sans discrimination, notant que le gouvernement a ancré une certaine distanciation entre le pouvoir et le peuple.

Cet appel lancé par I Watch intervient suite au suivi des efforts des membres du gouvernement de Méchichi lors de la gestion de la crise, et notamment aux incidents survenus en fin de semaine dernière.

Rappelons que l’organisation I Watch avait révélé que Hichem Méchichi et certains membres de son gouvernement se sont offerts un séjour dans un hôtel à Hammamet au moment où le déplacement est interdit entre les gouvernorats, et un confinement général a été décrété au Grand-Tunis.

“Le chef du gouvernement et son équipe sont non seulement dépourvus de compétences professionnelles mais aussi de sens de responsabilité et d’humanisme”, lit-on dans le même communiqué.

L’organisation I Watch a également dénoncé que le chef du gouvernement n’est pas au courant de l’état sanitaire déplorable et la pénurie d’oxygène, et ce depuis le mois de mai.