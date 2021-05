L’ONG I Watch a indiqué, ce vendredi 28 mai 2021, dans un statut publié sur sa page officielle sur facebook, que les membres du gouvernement de Hichem Mechichi n’ont pas fait don de la moitié de leurs salaires du mois d’avril, au fonds national de lutte contre le coronavirus.

Bien que cette décision ait été annoncée samedi 10 avril 2021 lors d’un point de presse par le ministre l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement Ali Koôli, ces dons ne sont pas jusqu’à ce jour versés audit fonds, selon les sources de I Watch.

Rappelons que le Chef du gouvernement a lancé un appel à la solidarité nationale pour venir en aide aux plus démunis et aux victimes de la propagation du Covid-19, en sollicitant ceux qui ont les moyens de faire dons d’une partie de leurs salaires, tout en soulignant que l’Etat veille sur le respect des mesures assurant la transparence de la campagne de collecte et de distribution des dons.

Il est à noter que Hichem Mechichi a précisé dans le même cadre, que le tiers du montant du prêt accordé par la Banque Mondiale à la Tunisie estimé à 300 millions de dollars, sera dédié au soutien des familles nécessiteuses, de jour en jour, fragilisées à cause de la pandémie.