Ibrahim Bouderbella : Kais Saied tient à éradiquer la corruption à la racine

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, a déclaré aujourd’hui, vendredi 3 septembre 2021, que le président de la République, Kais Saied, a adressé un message rassurant au peuple tunisien, promettant de veiller sur la garantie des droits et des libertés constitutionnellement consacrés.

Il a ajouté que le président Saied a convoqué l’Ordre des avocats et une délégation de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme au Palais présidentiel, à l’issue des incidents relatifs aux agressions des manifestants, mardi 31 août 2021, à l’Avenue Habib Bourguiba.

L’invité du programme Le Grand Express a souligné que le chef de l’Etat a mis en garde les responsables sécuritaires contre tout dépassement portant atteinte aux droits et aux libertés des tunisiens, un dépassement qui sera dûment sanctionné par la loi.

Selon lui, les déclarations et les promesses données par le président Saied semblent sincères et dignes de confiance, d’autant plus qu’il a fait preuve d’une volonté ferme d’éradiquer la corruption à la racine, ajoutant que Saied ne tolérera pas ces dépassements et fera de son mieux pour que ces dossiers seront soumis au regard de la justice.

Sur un autre plan, il a rappelé que l’Ordre des avocats tient encore à ce qu’un civil comparaisse devant un tribunal militaire, signalant que le président de la République, Kais Saied, a dévoilé hier, six dossiers de corruption, un député et un avocat y sont impliqués, sans qu’il en dévoile les noms.