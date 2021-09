Ibrahim Nefzaoui : La fixation des prix des viandes des volailles est une décision unilatérale

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles, Ibrahim Nefzaoui, a indiqué que la décision du ministère du commerce portant fixation des prix des viandes de volailles et la marge bénéficiaire des commerçants détaillants, est unilatérale, sachant que le taux de 15 % ne permet pas de couvrir les charges de l’électricité.

Nefzaoui a ajouté, lors de sa présence dans l’émission Expresso, que la marge de bénéfice des commerçants détaillants était illimitée et varie entre 25 et 30%, rappelant que 9 mille commerçants des viandes de volailles procurent au moins 70 mille postes d’emploi. Cette décision aura un grand impact sur l’avenir de ces commerçants, qui vont disparaître, selon ses dires, d’ici le mois de février 2022.

Et d’ajouter que le droit de concurrence et des prix interdit la vente avec des prix inférieurs aux coûts de productions et la revente à perte, sachant que les prix dans les abattoirs ont diminué alors qu’ils ont atteint la semaine dernière 18 dinars. L’invité de l’émission Expresso a appelé à ouvrir le dossier des fourrages dominé par 4 personnes. Il a souligné qu’il est probable de trouver un commun accord avec le ministère du commerce concernant la décision relative à la fixation des prix.