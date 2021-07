Ijaba appelle au report des examens de la session de contrôle au mois de septembre

Najm Eddine Jouida, coordinateur général de l’Union des enseignants universitaires et des chercheurs tunisiens (Ijaba), a indiqué ce vendredi 2 juillet 2021, lors de son intervention dans l’émission Le Grand Express, que les examens de la session de contrôle dans les établissements universitaires, prévus pour la mi-juillet, doivent être reportés au mois de septembre.

“L’année dernière, les examens ont été reportés quoique la situation sanitaire soit moins critique que cette année. Cette fois-ci, les examens se poursuivent malgré l’instauration du confinement général dans plusieurs gouvernorats”, a-t-il déploré.

L’invité de l’émission Le Grand Express a signalé que des centaines de milliers d’étudiants confrontent seuls le risque de contamination à cause de leur déplacement entre les gouvernorats, de l’état déplorable des moyens de transport publics, et le non-respect des mesures sanitaires dans les foyers et les restaurants universitaires, étant des facteur de contagion.

Vu ces conditions, Ijaba a appelé au report de la session de contrôle. Sinon, l’Union des professeurs et chercheurs universitaires tunisiens va boycotter les examens écrits face à l’indifférence de la ministre de l’enseignement supérieur qui, s’est soustraite, selon ses dires, de sa responsabilité dans la protection de la famille universitaire.