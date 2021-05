Il est possible d’attirer plus d’un million de touristes russes en Tunisie selon Lotfi Kbaier

Lotfi Kbaier, voyagiste tunisien en Russie a confirmé aujourd’hui, 04 mai 2021, au micro de radio Express FM, la possibilité d’attirer plus d’un million de touristes russes pendant cette crise, au cas où l’Etat tunisien encouragerait l’investissement sur ce marché. Il a ajouté que l’opportunité d’investir sur le marché russe existait depuis les années 90, le considérant comme un marché prometteur.

Et de poursuivre: “Cependant le problème se situe peut-être au niveau de l’État tunisien qui n’a pas donné une valeur adéquate au marché russe et l’a positionné comme un marché alternatif en cas de crise et en vue de couvrir les indicateurs.”

Lotfi Kbaier a indiqué que l’Etat tunisien n’a pas investi sur le marché russe, et il a fixé un budget modeste à ce titre par rapport à d’autres pays européens qui n’ont pourtant pas produit de résultats. Et d’ajouter que le marché russe atteignait des taux positifs grâce aux voyagistes, sans beaucoup de soutien et d’encouragement de la part de l’Etat tunisien.

L’invité d’Expresso a décrit la récente visite du ministre du Tourisme, Habib Ammar, de classique et tardive, soulignant « Il aurait été mieux si cette visite avait eu lieu au mois de février, étant donné que les indicateurs sanitaires étaient meilleurs qu’aujourd’hui. «

Lotfi Kbaier a déclaré en outre, que le marché russe était réduit à 37000 touristes en 2015 en raison de l’opération terroriste de Sousse, tandis que l’année 2018 a été marquée par un rebond atteignant 670000 touristes, ce qui pourrait donner une impulsion pour encourager l’attraction de ce marché. Il a expliqué qu’à travers le marché russe, il est possible de prolonger la saison touristique et de pénétrer dans les régions, afin de parvenir à un équilibre dans l’offre entre les parties prenantes, regrettant que l’autorité n’ait pas encouragé ce marché.

« Si l’investissement était réalisé sur le marché russe, plus d’un million de touristes russes pourraient être attirés dans le contexte de cette crise« , a déclaré Lotfi Kbaier, notant que près de 30 millions de touristes russes se rendent dans plusieurs pays chaque année. Il a poursuivi: “L’emplacement stratégique de la Tunisie, et après la fermeture des frontières turques, le marché russe peut très bien se développer et nous avons une excellente opportunité d’atteindre des chiffres fantastiques”, notant qu’il y a des pays en concurrence avec la Tunisie, comme le Maroc, la Bulgarie, l’Égypte et la Grèce.

Nadya Bchir