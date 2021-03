Il serait plus judicieux d’allouer la subvention à l’huile d’olive tunisienne au lieu de l’huile végétale importée

Le vice-président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche et en charge de la planification stratégique et des études, Khaled Al-Arak a déclaré aujourd’hui, mardi 16 mars 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, au sujet de la levée de la compensation et l’orienter vers les produits de base, que la majorité des partis sociaux exigent que le soutien soit adressé vers ceux qui le méritent.

Khaled Al-Arak a indiqué, en outre que lors de la session 5 + 5 avec le gouvernement, il a été notifié qu’une étude sera préparée pour rationaliser la compensation, indiquant que de cette façon, il y aura de nombreuses études que le gouvernement présentera, et il y aura un chemin clair vers cette direction de levée de compensation. Et d’ajouter qu’il sera bientôt présenté aux organisations sociales et à l’Assemblée des représentants du peuple.

L’invité d’Ecomag a confirmé que l’année dernière, alors qu’il y avait une abondance de production d’huile d’olive, une idée a été soulevée liée au fait que la subvention à l’huile végétale importée serait dirigé vers l’huile d’olive tunisienne afin de préserver le système et soutenir l’agriculteur tunisien. Il a ajouté que s’il y avait eu une gestion pour l’abondance d’huile d’olive, il n’y aurait pas eu un état de pénurie et il n’y aurait pas eu de vente d’huile sur les marchés étrangers au prix le plus bas.

Khaled Al-Arak a indiqué en outre que dans l’abondance de la production d’huile d’olive, la nécessité d’une intervention de l’État pour soutenir l’huile d’olive a été soulignée, ajoutant qu’il était préférable que la subvention soit dirigée vers l’huile d’olive et non vers l’huile végétale importée. Concernant l’augmentation de 100 millimes le prix du lait au profit des agriculteurs, Khaled Al Arak a confirmé qu’il y avait une erreur de calcul dans la façon de gérer le système laitier et que l’augmentation de 100 millilitres ne répondait pas au besoin.

Nadya Bchir