Imed Daimi: Il y a un encouragement à la corruption au sein des entreprises publiques

“Encourageant la corruption au sein des entreprises publiques”, c’est ainsi que le chef de l’Observatoire Raqabah Imed Daimi a qualifié, aujourd’hui 24 mars 2021, le retrait de la circulaire n ° 05 du 12 mars 2021 concernant “les charges pour les entreprises publiques et les établissements au titre des dépenses dues aux ministères, associations ou organisations ou à toute autre structure publique ou privée”.

Imed Daimi a estimé qu’il s’agissait d’un signal à l’UGTT en échange du silence sur d’autres lacunes, soulignant: “Cette circulaire a commencé à n’obtenir que quelques résultats, et si nous avons permis à l’expérience de se poursuivre, elle aurait obtenu de meilleurs résultats.” Il a indiqué que l’Observatoire déposera une plainte auprès du tribunal administratif afin d’invalider cette circulaire émise par la présidence du gouvernement et adressée aux ministres, notaires, gouverneurs et chefs d’établissements publics et d’entreprises.

En outre, Imed Daimi a déclaré que le syndicat comprend plus de 500 personnes à plein temps qui reçoivent leur salaire et leurs avantages de l’État, ce qui est interdit par la loi, ajoutant: “Un certain nombre de fonctionnaires a été licenciés car ils ont appliqué cette circulaire, à l’instar de Chiheb Ben Ahmed.” Et de poursuivre que la mauvaise gouvernance est la cause des pertes des entreprises publiques, il n’y avait aucun contrôle de l’État, et même les rapports de supervision étaient sans compte, en l’absence d’une centrale de surveillance pour porter plainte auprès de la justice.

Imed Daimi a dénoncé l’élaboration de rapports indiquant l’existence de détournements de fonds, et personne n’assume la responsabilité de prendre les mesures nécessaires dans un climat de manque de volonté et de vision globale, déclarant: “La surveillance des entreprises publiques est une responsabilité perdue, et la publication de juin 2020 a été fait pour arrêter l’hémorragie et empêcher les entreprises publiques de dépenser au profit de leurs ministères ou leurs syndicats.”

Nadya Bchir