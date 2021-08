Le président de l’Observatoire Raqabah, Imed Daimi, a assuré aujourd’hui, mardi 17 août 2021, que l’Observatoire a déposé en juillet 2020, un dossier auprès du Pôle judiciaire économique et financier concernant certains dépassements relatifs aux marchés publics liés au transport du phosphate par des sociétés de sous-traitance à Gafsa.

Ces dépassements commis dans les marchés publics ont engendré une perte de 250 millions de dinars. Ils se rapportent, entre autres, aux conditions de l’appel d’offre, aux opérations de sélection et d’évaluation, ainsi qu’ à la prolongation des anciens contrats à l’expiration de la période d’exploitation, sans pour autant procéder à l’actualisation des prix.

Parmi les quatre affaires présentées par l’Observatoire au Pôle judiciaire économique et financier, deux dossiers ont été soumis à la justice. Déjà, les arrestations récentes et les mandats de dépôt en prison sont liés à ces affaires. La première affaire concerne un marché public relatif à l’acheminement du phosphate de l’unité de production de Rdayef et d’Om Larayes vers les usines de production du Groupe chimique Tunisien (GCT) de Sfax et de Gabès, ainsi qu’à la Société Tuniso-indienne des Engrais (TIFERT). Quant à la deuxième affaire, elle concerne l’extraction et le transfert de 600 mille tonnes de phosphate de la mine de Meknassi à Sidi Bouzid.

L’invité du programme Le Grand Express a affirmé que l’Observatoire ne doute pas de l’intégrité du système judiciaire et du parquet en raison de leurs efforts déployés dans des affaires aussi délicates que complexes à l’image de la fameuse affaire du phosphate, espérant que ces dossiers seront traités avec assez de sérieux pour ne pas mettre en cause, plus tard, les décisions rendues par les tribunaux.

Et d’ajouter que ces affaires a suscité de nouveau l’intérêt de l’opinion publique après le 25 juillet, vu son importance et son impact sur l’économie nationale, notant que le blocage du transport ferroviaire du phosphate fera l’objet d’un autre dossier qui sera déposé au Pôle judiciaire économique et financier, à côté d’autres dossiers du phosphate d’Om Al Khashab et de Mdhila 2 impliquant des anciens ministres et des hauts responsables dans le secteur.

Daimi a également considéré que les responsables arrêtés appartiennent tous au même système politique, à savoir le parti de Youssef Chahed, faisant allusion à Nidaâ Tounes, étant autrefois l’allié du Mouvement Ennahdha. Dans la même veine, il a indiqué que ce système corrompu use de nombreuses issues et tente d’influencer les décisions judiciaires.

Sur un autre plan, l’invité du programme Le Grand Express a évoqué une plainte déposée par l’Observatoire Raqabah concernant le détachement syndical arbitraire et les dettes de l’UGTT, signalant que plusieurs syndicalistes sont impliqués dans des affaires de corruption. Et de poursuivre que la direction syndicale défend à son tour, et à l’image des partis partis politiques, ses propres intérêts et non pas ceux du peuple.