Imen Kzara, membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaid et de Mohamed Brahmi, a déclaré aujourd’hui, mercredi 14 juillet 2021, lors de son intervention dans l’émission Le Grand Express, que la suspension du juge Bechir Akremi et le renvoi de son dossier devant le ministère public relevant du Tribunal de première instance de Tunis, est une décision historique et porteuse d’espoir, dès lors que l’affaire a pris un nouveau tournant, rappelant que le comité de défense a vainement réclamé sa suspension, et ce, depuis plusieurs mois..

L’invité de l’émission Le Grand Express a indiqué qu’une plainte a été, à maintes reprises, déposée contre Béchir Akremi, sans qu’elle ne soit aboutie. Il s’agit, d’après elle, d’un revirement dans l’histoire de la justice tunisienne et un premier pas dans une longue marche.

Dans le même contexte, elle a signalé que les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont subi des pressions émanant de plusieurs responsables et personnalités politiques dont le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi.

Et de poursuivre que l’affaire ne concerne pas uniquement la personne de Bechir Akremi, ajoutant qu’il représente l’incarnation de tout un système corrompu qui s’est infiltré, au fil des dix dernières années, dans le corps de la justice pour servir certains intérêts et agendas politiques.

Rappelons que le Conseil disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature a décidé hier, mardi 13 juillet 2021, la suspension du juge et ex-procureur de la République, Béchir Akremi, et le transfert de son dossier devant le ministère public.