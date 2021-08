La conseillère du ministre de la santé, Dr Ines Ayadi, a fait savoir que dimanche 15 août 2021, sera la deuxième journée nationale portes-ouvertes de vaccination dédiée aux citoyens inscrits, jusqu’au 10 août 2021, sur la plateforme Evax et âgés entre 18 et 39 ans.

Dr Ayadi a ajouté que les citoyens non inscrits sur Evax ne peuvent pas accéder aux centres de vaccination ce dimanche, et que les personnes inscrites recevront un sms indiquant le centre auquel ils doivent s’adresser pour se faire vacciner.

Pour les personnes relevant de cette tranche d’âge inscrits sur Evax après le 10 août 2021, seront ultérieurement invitées à se faire vacciner par sms pour des causes organisationnelles, indiquant que l’opération de vaccination des tunisiens âgés de 40 ans et plus se poursuit en concomitance avec ces journées portes-ouvertes.

La désinfection des centres de vaccination, des collèges et des écoles sera également assurée pour préparer la prochaine journée portes-ouvertes du dimanche 15 août 2021, d’après Dr Ines Ayadi, soulignant que la liste des centres de vaccination répartis sur tout le territoire tunisien sera fixée dans les jours à venir, ainsi que le type de vaccin qui sera injecté aux 800 mille personnes concernées par la vaccination.

La conseillère du ministre de la santé a souligné que l’inscription des citoyens a été manuellement effectuée. Du coup, la numérisation de ces données prendra un peu de temps, rappelant que la durée entre les deux doses des vaccins Sinopharm et Astrazenica est entre 26 et 40 jours, rassurant les vaccinées dans le cadre de la première journée nationale portes-ouvertes.