Ines Ayadi: Le vaccin Astrazeneca sera administré à partir de ce vendredi dans tous les centres en Tunisie

Le conseillère du ministre de la Santé, Dr Ines Ayadi a indiqué, au micro de radio Express FM, lundi 17 mai 2021, que le nombre des vaccins stockés au niveau de la Pharmacie Centrale est de 460 mille doses dont 4250 doses du vaccin Astrazeneca, le reste des doses sont du vaccin Pfizer. Elle a ajouté que la Tunisie a reçu le 13 mai courant, 25 mille doses du vaccin russe Spoutnik et ce, dans le cadre d’un achat direct, indiquant que d’entre juillet et septembre 2021, le pays recevra 3 millions de doses du vaccin Pfizer.

Ines Ayadi a ajouté que plus de 350 mille personnes ont été vaccinées avec la première dose et 141 mille personnes ont reçu la deuxième dose, notant que le nombre total de personnes vaccinées a atteint les 599 mille. Elle a précisé que tout citoyen qui reçoit une dose de vaccination se connecte à la plateforme Evax et y met son numéro d’enregistrement et son numéro de téléphone, et obtient un certificat de vaccination qui comprend le type de vaccin et le jour de la vaccination.

Ines Ayadi a expliqué qu’à partir du 21 mai, le vaccin AstraZeneca sera utilisé dans les centres de vaccination, indiquant que les experts ont confirmé l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin, et qu’il profitera aux personnes de 60 ans et plus.

Nadya Bchir