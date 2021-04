Ines Faradi: Notre objectif est d’atteindre 3 millions de personnes vaccinées

La présidente du département de pharmacie et membre de la campagne nationale de vaccination, Ines Faradi a déclaré aujourd’hui, mercredi 14 avril 2021, lors de son passage au programme Expresso, à propos du processus de vaccination et les groupes impliqués dans l’administration du vaccin, que la priorité était initialement accordée aux personnes de plus de 75 ans ainsi que les professionnels de la santé.

Ines Faradi a expliqué que dans certaines régions, des groupes de moins de 75 ans ont été invités à se faire vacciner, ajoutant qu’à ce jour, 145 000 et 455 personnes ont reçu le vaccin. Elle a souligné que 8000 et 480 ont reçu la deuxième dose du vaccin russe Spoutnik, notant qu’à partir du 15 avril, la vaccination avec le vaccin AstraZeneca commencera et à partir du 23 avril, la deuxième dose du vaccin Pfizer débutera.

L’invitée d’Expresso a ajouté que la demande pour la vaccination avait commencé à s’améliorer par rapport à la période précédente, soulignant que le nombre des centres de vaccination s’est intensifié, sachant qu’il y avait 32 centres de vaccination en Tunisie. Elle a expliqué que le nombre des centres de vaccination sera intensifié dans les grandes villes, indiquant que des équipes mobiles iront vers les personnes cibles dans les endroits éloignés, et ce processus se fera en coordination avec le ministère des Affaires sociales.

Ines Faradi a indiqué également que le nombre des vaccinés atteignait 175 455 personnes, et le nombre d’inscrits dans le système Evax dépassait un million 66 mille 92 personnes. Elle a confirmé que l’objectif est d’atteindre la vaccination de 3 millions de Tunisiens, notant la nécessité d’accélérer le taux de vaccination.

