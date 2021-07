Ines Fradi : 96% des personnes âgées de plus de 60 ans ont été vaccinées

Ines Fradi, membre du comité scientifique et directrice de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé, a déclaré aujourd’hui 7 juillet 2021, que le nombre des inscrits sur la plateforme Evax a atteint 3116954 personnes, précisant que des campagnes de vaccination mobiles vont assurer la vaccination des sujets âgés de plus de 60 ans, notamment dans les régions de l’intérieur et dans les zones rurales.

L’invité de l’émission Expresso a indiqué que le rythme de la campagne de vaccination dépend surtout de celui de l’importation des vaccins, soulignant qu’une hausse au niveau du nombre des personnes inscrites a été constatée au cours de ces dernières semaines.

La Tunisie recevra prochainement 40 mille doses du vaccin Sputnik, 85 mille doses du vaccin Pfizer et 324 mille doses du vaccin AstraZenica d’ici la fin du mois de juillet, sachant que 484 mille doses supplémentaires du vaccin Pfizer seront reçues entre le 19 et le 26 juillet 2021, sans compter les 2 millions de doses du vaccin Pfizer qui seront réceptionnées par les autorités tunisiennes d’ici la fin du mois de septembre.

“Jusqu’à présent, plus de deux millions de personnes ont été vaccinées dont près de 700 000 tunisiens ont été totalement vaccinées”, a-t-elle souligné.

Dr Ines Fradi a fait remarquer que l’attitude des tunisiens varie selon la nature du vaccin et les régions, appelant les citoyens à s’inscrire sur la plateforme Evax et de se faire vacciner.

Et d’ajouter que la vaccination contre le Covid-19 est désormais une question de survie pour les tunisiens et que 96% des personnes inscrites sur la plateforme Evax et âgées de plus de 60 ans ont été, jusqu’à aujourd’hui, vaccinées.

Dans le même contexte, elle a évoqué l’épineuse question relative à la pénurie des vaccins, expliquant que cela ne dépend aucunement des problèmes d’ordre financier ou budgétaire. D’après Dr Fradi, la pénurie des vaccins est la conséquence des pressions subies par les laboratoires internationaux.