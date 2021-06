Ines Ayadi : La Tunisie recevra 3 millions de doses du vaccin Pfizer au cours du troisième trimestre de 2021

La conseillère auprès du ministre de la Santé, Dr Ines Ayadi a indiqué, sur les ondes de radio Express FM, que la Tunisie avait obtenu un million et 675 000 doses de vaccin. Elle a ajouté que 604 000 doses obtenues dans le cadre de Covax sont réparties entre Pfizer et AstraZeneca, ajoutant que l’objectif de ce système était d’obtenir 4,3 millions de doses de vaccin, mais seulement 600 000 doses ont été obtenues jusque là.

Ines Ayadi a expliqué que pour l’achat direct auprès de Pfizer, 816 000 doses ont été obtenues sachant qu’au cours du deuxième trimestre, un million de doses seront obtenues, et 3 millions de doses le seront au cours du troisième trimestre et dont la réception sera répartie sur 3 mois.

L’invitée D’expresso a ajouté qu’en ce qui concerne le vaccin Sputnik, la Tunisie recevra 500 000 doses. S’agissant du vaccin chinois Sinovac, elle a confirmé que la Tunisie a obtenu 200 000 doses dans le cadre d’un don, et dans le cadre de l’achat direct, 300 000 doses seront obtenues vers la fin juin, et 200 000 doses arriveront en juillet prochain.

Elle a souligné que le rythme du processus quotidien de vaccination des jours précédents dépassait 30 000 vaccinations et qu’hier 30 000 500 vaccinations ont été effectuées, notant que depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination, 1 223 000 personnes ont été vaccinées, dont 400 mille personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin.

Ines Ayadi a souligné que la priorité du ministère de la Santé est le personnel du secteur de la santé, ajoutant que 130 000 personnes du secteur sont enregistrées dans le système Evax, dont 60 000 personnes qui ont reçu deux doses et 92 000 ont reçu la première.

Quant aux personnes âgées de 60 ans et plus, Ines Ayadi a confirmé que le nombre de personnes enregistrées a atteint 819 000, dont 320 000 ont reçu une vaccination complète et 60 000 ont reçu la première dose en attendant la deuxième.