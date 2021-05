IT Express Training: Une offre de formations accréditées originale par Express FM

Dans une première en la matière en Tunisie, Radio Express FM se lance dans le domaine de la formation avec « IT Express Training« . Il s’agit d’une offre originale et unique qui met à disposition de ses partenaires la possibilité de former leurs collaborateurs en illimité tout en bénéficiant de campagnes publicitaires gratuites.

Riadh Ben Marzou, chef de projet a indiqué au micro de radio Express FM, que l’idée est basée sur le constat que les formations certifiantes en IT en Tunisie coûtent très cher , et sur la volonté de Express FM d’être fidèle à sa devise en trouvant d’autres moyens de continuer à créer de la valeur . Il a ajouté que l’objectif est également de démocratiser et rendre plus accessibles à un grand nombre de personnes les formations certifiantes. Dans le même propos, Riadh Ben Marzou a souligné que de nombreux thèmes et secteurs seront concernés par cette formation. La formule qui sera proposée aux entrepr ises permettant à chaque collaborateur qu’elle souhaite inscrire de se former de manière illimitée est basée sur la souscription d’ un abonnement annuel. “Ainsi, il y aura la possibilité d’avoir une montée en compétences. S’y ajoute qu’un pourcentage du montant des souscriptions sera accordé en publicité gratuite pour l’entreprise sur la radio Express FM” a précisé Riadh Ben Marzou.