Iyadh Elloumi : C’est un coup d’Etat raté et Kais Saied doit être condamné pour haute trahison

Iyadh Elloumi a estimé aujourd’hui, lundi 26 juillet 2021, dans une déclaration accordée à la radio Express Fm, que Kais Saied a instauré une nouvelle dictature et que ses décisions sont illégales, indiquant que la position du Courant démocratique est historique.

Il a précisé que le président de la République a suspendu l’activité du Parlement et ne l’a pas dissout, signalant que ces décisions représentent un appel à la révolte et à la guerre.

“Kais Saied a perpétré un coup d’Etat. C’est un acte criminel, et il doit être condamné pour haute trahison”, a-t-il dit.

Et d’ajouter qu’il ne soutient aucun parti, et qu’il ne soutient ni Hichem Méchichi, ni Qalb Tounes, indiquant que le dialogue politique s’organiser dans un cadre légal, et que le respect de la loi est la seule alternative pour pouvoir s’en sortir et non pas les coups d’Etat.

“Ce que Kais Saied a fait est absurde et ne résout pas le problème. Kais Saied est un futur dictateur et il est indispensable de signer une motion de censure à son encontre”, a estimé Iyadh Elloumi.

Et de poursuivre que Kais Saied a perpétré un coup d’Etat avorté, et qu’on est dans une situation assez intimidante et dangereuse.