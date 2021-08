Le député indépendant, Iyadh Elloumi, a déclaré aujourd’hui, jeudi 26 août 2021, que la prolongation des mesures exceptionnelles jusqu’à nouvel ordre, par le président de la République, Kais Saied, est un saut dans le vide.

“Suite à cette prolongation, nous sommes passés d’un état d’exception à un état permanent. Ce qui heurte de loin la Constitution”, a fait remarquer Iyadh Elloumi, lors de sa présence dans le programme 18/20, ajoutant que quelle que soit la qualification juridique de ces mesures, Kais Saied, n’a rien fait!

Et de considérer que ce système est devenu stérile et a pourri, et Kais Saied n’est pas un héros. En effet, le président de la République est une partie du problème et a usé de sa qualité de chef d’Etat en activant l’article 80 de la Constitution en perpétrant ainsi “un coup d’Etat” ou presque.

L’invité de l’émission 18/20 a souligné que ce système est corrompu et que le Parlement est devenu une soupape de sécurité pour les députés corrompus.

“Qu’avait fait Kais Saied au cours de ces 30 derniers jours?”, s’est-il interrogé.

Le député indépendant, Iyadh Elloumi a signalé que le président de la République n’ a proposé aucune réforme législative pour lutter contre la corruption, comme s’il est en train de mener un combat pour son propre intérêt, dans l’intention de mettre fin à la démocratie représentative.

D’ailleurs, le président Saied s’oppose au concept même du Parlement et tente d’instaurer un nouveau système politique. Ce qui ne fait pas partie de ses prérogatives!

Et d’ajouter qu’il n’y a ni gouvernement, ni ministres. Que des chargés de la direction des ministères, qui seront éventuellement questionnés dans l’avenir.