Jaber Ben Attouche: 3% des agences de voyages ont fait faillite et 45% des employés du secteur ont été licenciés

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, Jaber Ben Attouch a déclaré aujourd’hui, mardi 13 avril 2021, lors de son intervention dans le programme Expresso, que la situation du secteur des agences de voyages est catastrophique, face à laquelle, une action rapide doit être entreprise.

Il a appelé les responsables et les professionnels du secteur du tourisme à donner plus d’importance aux établissements touristiques qu’il considère comme un pilier fondamental pour le retour de l’activité touristique. Jaber Ben Attouche a ajouté que la Fédération a mené une étude avec l’Institut arabe des chefs d’entreprises, expliquant que celle-ci s’est adressée à plus de 150 agents de voyages. Il en ressort que plus de 45% des travailleurs du secteur des agences de voyages ont été licenciés jusqu’à Mars 2021, après la deuxième vague de la pandémie du Coronavirus.

L’invité d’Expresso a souligné que ce chiffre montre que le secteur s’oriente vers le pire, ajoutant que seulement 8% des agences de voyages ont contracté des prêts. Il a souligné que 36% des agences de voyages ont repris leur activité après la première vague, 64% d’entre elles sont restées en état de fermeture et 3% ont déclaré faillite. Le président de la FTAV a confirmé que le secteur des agences de voyages n’a pas trouvé l’intérêt nécessaire de la part du gouvernement, précisant: “Si la troisième pandémie sanitaire se poursuit, elle aura plus d’impacts sur le secteur.”

Jaber Ben Attouche a ajouté que la décision appropriée n’a pas été prise au bon moment, indiquant qu’il est nécessaire de sauver les établissements touristiques. Et d’indiquer qu’il n’y avait aucune responsabilité dans la prise de décision à l’égard des établissements touristiques et des agences de voyages, ajoutant que les banques refusaient de leur accorder des prêts.

Nadya Bchir