Jaber Ben Attouche: La vaccination des travailleurs du tourisme permettra d’accueillir 1,7 million de touristes en Tunisie

Jaber Ben Attouch, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, a déclaré, lors de son passage dans Ecomag du jeudi 3 juin 2021, qu’il n’est pas possible d’évoquer la saison touristique à l’heure actuelle, et il ne sera possible de faire réussir l’activité touristique à raison de 30 à 60% que si les travailleurs du secteur du tourisme seront vaccinés. Il a estimé que les professionnels essaieront d’imposer leur présence et faire de l’activité touristique un vrai succès.

A cet effet, Jaber Ben Attouch a lancé un appel à une coordination et une interaction intégrés de la part du ministère de la Santé, du Tourisme et toutes parties prenantes. Il a ajouté que l’appel à vacciner les travailleurs du secteur du tourisme vise principalement à tenter de sauver cette activité et de faire bouger sa dynamique, ce qui profitera également au reste des secteurs et fera bouger la roue économique.

L’invité d’Ecomag a également estimé que de nombreux pays exigent la protection du secteur du tourisme afin que le touriste soit en sécurité et ne soit pas infecté par les travailleurs du secteur du tourisme. Il a également souligné que la vaccination des professionnels est la seule solution qui assure la continuité de l’activité touristique et de ses services, ajoutant que 50 000 doses est le minimum requis pour vacciner 100 000 travailleurs de première ligne, dont les guides touristiques, les chauffeurs de transport touristique et les agents d’accueil.

Jaber Ben Attouch a ajouté que tous les rapports internationaux parlent du retour de l’activité touristique au cours de l’année 2023, mais certaines exceptions peuvent être obtenues si les efforts de l’État se concentrent sur la vaccination des travailleurs du secteur du tourisme .

L’invité d’Ecomag a déclaré que l’intérêt de tout pays aujourd’hui est le retour de l’activité économique, estimant que l’activité touristique est le secteur le plus important qui permettra la reprise économique en tant que locomotive pour tous les autres secteurs. Et de poursuivre que la vaccination de 30 à 60% des travailleurs du tourisme permettra d’accueillir un million et 700 mille touristes en Tunisie, jusqu’à la fin de cet été.