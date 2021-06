Jaber Ben Attouche : Les prix proposés par les agences de voyages sont élevés, malgré les baisses actuelles

Jaber Ben Attouche, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, a indiqué que l’activité touristique a commencé à reprendre au niveau mondial, notamment avec la préparation en matière de vaccination et de la formation depuis le début de l’année, remettant en cause le niveau de préparation en Tunisie par rapport aux différents marchés mondiaux.

Il a affirmé lors de son intervention aujourd’hui, vendredi 11 juin 2021, dans le programme Smart Conso que la destination tunisienne n’existe toujours pas au niveau mondial avec la qualité requise, soulignant que le nombre de milliers de touristes qui sont venus en Tunisie ne suffit pas.

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages a ajouté qu’il aurait été plus approprié de commencer à préparer la saison touristique depuis mars dernier. Il a également souligné que le tourisme intérieur sur le marché tunisien est un pilier et représente entre 20 et 27% de la proportion des réservations en Tunisie, qui malgré les encouragements et les réductions, le citoyen tunisien est financièrement chargé.

De plus, la situation est difficile pour les agences de voyages qui ne sont plus en mesure d’adopter la facturation en différé. Jaber Ben Attouche a appelé à vérifier la véracité des offres proposées par certaines pages sur Facebook comme étant des offres faites par les agences de voyages, et a mis en garde contre les offres qui ne respectent pas les droits des clients.

L’invité de Smart Conso a souligné que les prix sont considérés comme chers malgré les réductions proposées, appelant les services de l’État du ministère des Finances et de l’Assemblée des représentants du peuple à une possibilité de réduire les prix similaires, à exempter les citoyens tunisiens de payer pour la valeur ajoutée afin d’encourager le tourisme intérieur.