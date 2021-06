Jabeur Ben Attouch : Le monde s’oriente vers le tourisme durable et le modèle touristique tunisien a fait son temps

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyage, Jabeur Ben Attouch, a affirmé, ce jeudi 24 juin 2021, lors de son intervention dans l’émission Club express, que le secteur touristique est en permanente mutation dans le monde, et que le tourisme balnéaire de masse a cédé sa place au tourisme alternatif. Ce qui n’est pas vraiment le cas pour le tourisme tunisien.

Il a indiqué que la crise sanitaire a dévoilé les défaillances de ce secteur, en insistant sur la nécessité de repenser et de revoir les stratégies en vigueur, en vue de mieux répondre aux nouvelles apsirations des touristes.

“Le modèle classique du tourisme a fait son temps. Il faut désormais penser à d’autres modèles et s’orienter vers le tourisme durable pour ressusciter ce secteur”, a-il-souligné.

L’invité du programme Club express, a mis l’accent sur l’importance de l’échange des expériences entre les différents intervenants dans le secteur touristique, en notant qu’il y a une forte polarisation des compétences tunisiens dans ce secteur par les pays étrangers et les marchés qui ne cessent de séduire les jeunes face à un Etat qui brille par son absence.

« Le développement du secteur touristique en Tunisie ne dépend pas uniquement des efforts et de la volonté des différents opérateurs économique dans le secteur, il est aussi tributaire d’une volonté politique », a-t-il indiqué.

D’après lui, cette volonté politique doit appuyer les nouvelles visions des professionnels du domaine et s’adapter avec les nouveaux modèles du tourisme durable. D’ailleurs, le touriste au 21ème siècle est de plus en plus tourné vers la nature, vers l’aventure, vers la découverte de nouvelles cultures.

Et d’ajouter : »La diversification des produits offerts aux touristes, et la valorisation du patrimoine des les régions de l’intérieur doivent être prises en considération par l’Etat tunisien lors de la mise en place du nouveau modèle de développement touristique en Tunisie ».