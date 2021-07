Jalel Henchiri : Le secteur touristique ne peut pas subir les suites d’une autre année blanche

Jalel Henchiri, vice-président de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, a indiqué aujourd’hui, vendredi 16 juillet 2021, que le volume des pertes subis par le secteur touristique dépasse 80% de son chiffre d’affaires.

Lors de son passage dans l’émission 18-20, il a souligné que la fédération tunisienne de l’hôtellerie a, à maintes reprises, mis l’accent sur la nécessité d’élaborer une stratégie quinquennale pour sauver le secteur, ayant déjà perdu une bonne partie de ses ressources humaines. Cela passe, selon lui par l’existence d’une volonté politique, d’une vision claire et d’une infrastructure adéquate.

Le tourisme, étant l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie, ne peut plus assumer les suites d’une deuxième année blanche. Et d’ajouter que la fédération avait déjà signalé que le gouvernement doit assumer les conséquences de sa mauvaise gestion de la crise sanitaire, puisqu’il s’agit d’une force majeure. Du reste, le gouvernement doit procéder à des réformes et prendre sans délai des décisions pour sauver ce qui reste de la saison, et garantir la réouverture des établissements touristiques la saison prochaine.

Dans le même communiqué, les professionnels du secteur touristique ont déploré cette situation, dès lors qu’ils seront obligés de fermer leurs hôtels vu leur incapacité d’assumer les charges financières, en appelant l’Etat à intervenir pour sauver les travailleurs de ce secteur de plus en plus fragilisé par la crise sanitaire.