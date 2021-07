Jalila Ben Khalil : Nous avons demandé à la présidence du gouvernement de décréter un confinement général jusqu’au 25 juillet et nous attendons l’application rigoureuse des mesures actuelles

La porte-parole du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Dr Jalila Ben Khalil, a indiqué au micro de la radio Express Fm, ce vendredi 2 juillet 2021, que le taux de contamination a diminué au gouvernorat de Kairouan grâce au respect progressif des mesures préventives dans la région et la hausse remarquable enregistrée au niveau de l’indice de l’immunité collective chez les tunisiens, et ce suite à la contamination d’un grand nombre de Tunisiens par le Covid-19.

Toutefois, certains indices sont encore alarmants dans certaines régions sinistrées à l’instar de Siliana, Béja, Zaghouan et le Grand-Tunis. Par ailleurs, plusieurs établissements sanitaires sont saturés et ont dépassé de loin leur capacité d’hospitalisation des patients atteints par le Coronavirus, comme c’est le cas de l’hôpital de Ben Arous, Abderrahmen Memi et la Rabta.

L’invité de l’émission Expresso, a déclaré que le taux de positivité des tests est en hausse dans ces gouvernorats en notant que nous allons bientôt atteindre le pic de la quatrième vague dans les jours à venir.

D’après Dr Jalila Khalil, le comité scientifique ne peut pas, en revanche, imposer un confinement général sachant qu’il a proposé un confinement général jusqu’au 25 juillet et non pas pour une période de 6 semaines.

La porte-parole du comité scientifique a mis en garde contre l’effondrement du système sanitaire et son incapacité à prendre en charge les patients à ce rythme là marqué par la nonchalance et le non respect des mesures préventives, sachant que certains cas arrivent à l’hôpital dans un état critique et y meurent vu l’impossibilité de les prendre en charge.

“Les politiciens doivent appeler le citoyen à appliquer les mesures barrières, étant donné que le non respect desdites mesures est la cause principale de l’aggravation de la crise sanitaire”, a-t-elle dit.

Et d’ajouter qu’une famille entière est hospitalisée à cause d’une contamination dans une fête de mariage en signalant que le quotidien du cadre médical dans les hôpitaux est affreux, voire catastrophique.

Et d’enchaîner qu’à ce rythme là, le système sanitaire sera en péril et qu’il faut faire appel à l’intervention de l’armée pour imposer le respect des décisions prises par le gouvernement.