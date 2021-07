JAMIL.Net : Création de microentreprises médiatiques ou de communication numérique par et pour les jeunes

Vous vivez en Tunisie, vous êtes passionnés par tout ce qui touche aux médias, à l’audio-visuel, au monde du numérique et des réseaux sociaux, à l’informatique ou encore au graphisme ; vous avez moins de 35 ans et vous souhaitez créer votre micro-entreprise ? Postulez à JAMIL.net et bénéficiez d’un appui à la Création de microentreprises médiatiques ou de communication numérique par et pour la nouvelle génération.

ERIM et l’ATMA recherchent des porteurs de projets médias dans le cadre d’un programme de soutien à l’employabilité des jeunes dans le secteur des médias, du numérique et de l’éducation au média et à l’information pour la jeunesse tunisienne, financé par la Fondation DROSOS et l’Agence française de développement.

Les étapes de Jamil.net

A l’issue de l’appel à candidatures, 20 projets seront présélectionnés pour participer à un « hackathon » afin de consolider leur initiative de manière interactive. Les 6 gagnants pourront bénéficier d’une subvention de 10 000 € et d’un accompagnement dans la mise en place de leur micro-entreprise média. Cet accompagnement pourra porter autant sur les aspects techniques de la mise en œuvre du projet (business plan, stratégie marketing, amélioration de la ligne éditoriale) que sur la gestion administrative et financière et le réseautage.

Les activités soutenues

Les projets soutenus par JAMIL.net devront permettre d’aboutir à la création d’une micro-entreprises dans le secteur des médias, du numérique et de l’éducation au média et à l’information. Idéalement ils devront contribuer à créer des contenus numériques innovants et originaux, reflétant les enjeux auxquels les jeunes s’intéressent. Ces projets pourront associer médias et société civile pour permettre aux jeunes un meilleur accès à l’information, un renforcement de leur culture médiatique ou l’augmentation de leur participation politique et de leur engagement citoyen. Ils devront être pérenne dans le temps et permettre aux jeunes porteurs de projet de lancer leur activité professionnelle en Tunisie.