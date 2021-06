JAZZ A CARTHAGE EST ENCORE REPORTE !

C’est avec beaucoup de responsabilité et de tristesse que nous vous annonçons l’annulation de la session du festival Jazz à Carthage qui était prévue du 30 juin au 4 juillet 2021.

Au mois de mai dernier, nous annoncions un nouveau format, en plein air, plus festif, plus adapté à la situation sanitaire, nous autorisant l’accueil du public et des artistes dans les meilleures conditions possibles.

Nous étions prêts sur les plans logistique, artistique et bien évidemment sanitaire.

Nous avancions dans les préparatifs de façon rigoureuse et concertée avec les autorités compétentes, qui ont autorisé et soutenu cet événement attendu.

Malheureusement, la situation épidémiologique s’ aggravant à l’approche du festival, nous nous voyons dans l’obligation de faire preuve de responsabilité et de prendre la décision qui s’impose si tardivement, privilégiant ainsi la santé de notre public, de notre staff et des artistes que nous devions accueillir.

C’est une décision difficile mais qui devient aujourd’hui nécessaire, eu égard aux échos qui nous parviennent de la part des autorités locales, régionales et gouvernementales compétentes. Mais aussi au risque de durcissement des mesures sécuritaires et sanitaires qui nous ont été annoncées et qu’imposerait l’évolution générale des contaminations à Tunis et dans les régions environnantes.

Nous y avons cru jusqu’au bout, mais au regard des incertitudes multiples, et des risques sanitaires pour le public, les artistes et les équipes, nous en sommes venus à la conclusion douloureuse qu’il n’était plus possible d’organiser un tel événement dans ce contexte.

Nous comptons sur votre compréhension, vous remercions pour votre fidélité et nous vous tiendrons informés des modalités de remboursement dans les jours qui viennent.

Nous tenons à remercier toutes les autorités pour leur appui et leurs encouragements continus, et comptons sur leur soutien dans cette épreuve très difficile pour tous.

Nous remercions également toutes les équipes, les partenaires, prestataires, artistes, techniciens, bénévoles … qui, chaque année, depuis plus de 16 ans participent et permettent la tenue d’un tel événement, et qui ont travaillé encore une fois d’arrache-pied pour la reprise de Jazz à Carthage et pour rendre cette session possible malgré toutes les difficultés rencontrées lors de sa mise en place.

Enfin, nous vous renouvelons nos remerciements pour votre soutien et votre confiance.

Faites attention à vous, et à très vite … !