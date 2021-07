Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, a fait savoir qu’un nouveau lot de 500 mille vaccins a été remis aux autorités tunisiennes, et qu’avec ce lot de vaccins, le nombre des vaccins accordés par la France à la Tunise dépasse 1 million de doses.

Lors de sa présence dans l’émission Expresso, Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué aujourd’hui, vendredi 23 juillet 2021, que les dons accordés par la France dont les quantités d’oxygène médical et les équipements et matériels hospitaliers ont été fournis grâce à la coopération entre les autorités tunisiennes et françaises.

Revenant sur le classement de la Tunisie sur la liste des pays rouges, à partir du dimanche dernier, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, a affirmé que ce classement est justifié par l’aggravation de la situation sanitaire en Tunisie notamment avec la propagation de nouveaux variants comme le variant indien Delta, mentionnant que ce classement est susceptible d’évoluer selon l’évolution de la situation épidémique dans les semaines à venir, espérant que le nombre de contaminations et de décès regressent à l’issue de l’intensification et de l’accélération du rythme de vaccination.

L’invité de l’émission Expresso a souligné que les autorités françaises ont autorisé ceux qui sont totalement vaccinés de voyager en France, sans avoir besoin de présenter un test PCR ou d’être soumis à un auto-isolement de 7 jours. Il reste que des protocoles sanitaires seront prochainement mis en œuvre au profit des étudiants tunisiens qui ne sont pas encore vaccinés.

Et d’ajouter que la langue française est le meilleur passeport offrant à ceux qui sont à la recherche d’un emploi de saisir beaucoup d’opportunités.