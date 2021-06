Le Premier ministre français Jean Castex, en visite officielle en Tunisie les 2 et 3 juin 2021, a déclaré, à l’occasion de la Rencontre économique tuniso-française, organisée aujourd’hui 3 juin 2021 au siège de l’UTICA, que la France aidera la Tunisie en matière de digitalisation , étant un tremplin pour l’économie tunisienne, et un vecteur de croissance de création de la richesse, en indiquant que son pays tient à promouvoir les relations de partenariat tuniso-française dans les domaines de la santé, de la culture, et de l’environnement.

Il a souligné que plus de 30 mille français résident en Tunisie, contre 800 mille tunisiens résidents en France, en notant que 1400 mille entreprises françaises sont implantées en Tunisie, offrant plus de 150 mille emplois particulièrement dans les domaines propulsés par la digitalisation et l’innovation. En 2020, la Tunisie a été le premier pays africain investisseur en France notamment dans le domaine de l’IT.

D’après ses dires, un dialogue sera lancé dans les domaines précités pour l’échange et le partage des expériences, en signalant que le gouvernement français encourage vivement les entreprises tunisiennes à investir en France et à développer leurs projets en Europe.

Il a rappelé que la France est, jusqu’à aujourd’hui,la première destination des étudiants tunisiens brillantissimes et distingués par leur sérieux et leur performance surtout dans le domaine de l’ingénierie.

Il est à constater qu’une importante coopération Tuniso-libyenne-française verra le jour prochainement.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la troisième session du Conseil supérieur de la coopération tunisienne-française, et s’est tenue en présence du chef du gouvernement Hichem Méchichi, du ministre des technologies de la communication Mohamed Fadhel Kraiem et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement Ali koôli.

Il est à noter que plus de 100 entreprises tunisiennes ont pris part à cette rencontre, en présence de 50 hommes d’affaires français, d’après les déclarations de Hichem Elloumi, le vice-président de l’UTICA, au micro de radio Express fm, ce matin.