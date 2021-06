« La journée mondiale de l’environnement est célébrée chaque année le 5 juin dans un pays hôte, et ce depuis 1974. Cette année, le Pakistan est l’ hôte mondial de cette journée, ayant pour thématique la restauration des écosystèmes, Génération reforestation : Réimaginer. Recréer. Restaurer », a affirmé l’expert en agriculture Anis Ben Riana, lors de son passage dans l’émission Expresso Weekend, ce samedi 5 juin 2021.

Il a fait savoir que cette journée initiée par l’ONU a pour objectif de sensibiliser les gens à la protection de l’environnement et les impacts de la détérioration de l’écosystème sur notre vie dans la mesure où notre bien être dépend de la préservation des ressources naturelles et de la lutte contre la pollution et la dégradation de biodiversité.

Cette Journée est d’après l’invité de l’émission Expresso Weekend, coïncide avec le lancement officiel de la décennie des Nations Unis pour la restauration des écosystèmes ( 2021-2030), ayant pour finalité la résurrection des milliards d’hectares des forêts aux terres agricoles, du sommet des montagnes aux profondeurs de la mer.

Il a noté que la planète perd 4.7 millions d’hectares de forêts par an. Par ailleurs, durant les trois dernières décennies,la superficie forestière mondiale a diminué de 178 millions d’hectares. Ce qui est gravissime sur la santé de l’homme et sur l’équilibre écologique et engendre de lourds effets sur le changement climatique, l’un des effets directs de la diminution de la superficie des zones forestières. Malheureusement, la terre a perdu, au cours du siècle précédent, plus de la moitié de ses zones humides (lacs, cours d’eau, marais et tourbières, zones marines et côtières etc…).

Dans le même contexte, il a indiqué que 80 % des eaux usées dans le monde sont rejetées sans être traitées. Ce qui est vraiment regrettable notamment avec le stress hydrique qui s’accentue de jour en jour partout dans le monde. Il revient ainsi aux gouvernements d’opter pour des sratégies dans le domaine de l’eau pour préserver cette ressource naturelle vitale de plus en plus rarissime.