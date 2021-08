Kais Ben Hlima : Certaines personnes produisent et exportent légalement le cannabis en Tunisie

Le président du mouvement “Hezb El Warka”, Kais Ben Hlima, a révélé aujourd’hui, le 27 août 2021, que certaines personnes cultivent et exportent légalement le cannabis en Tunisie, étant titulaire d’une autorisation à cet effet, conformément à la loi tunisienne qui réglemente le commerce de cette matière.

Lors de sa présence dans l’émission Le Grand Express, ce vendredi 27 août 2021, Kais Ben Hlima, a précisé que des entrepreneurs du secteur privé exploitent dûment cette autorisation pour la production et l’exportation du cannabis en Tunisie.

Ben Hlima a noté que son parti a présenté à l’ancien chef du gouvernement, Hichem Méchichi, une proposition portant sur l’autorisation de l’exploitation du cannabis à des fins médicales, soulignant qu’à défaut de normalisation et de réglementation de cette pratique, le cannabis et d’autres drogues toxiques sont vendus sur les marchés noirs. Les négociations entamées par son parti visait la modification de la loi n°52, soutenant l’abrogation des articles 4 et 8 de ladite loi, ainsi que la promulgation d’une deuxième loi réglementant la consommation du cannabis.

Encore faut-il ajouter que la Tunisie traverse une crise économique sans précédent. Le cannabis sera peut-être l’une des solutions miracles pour la relance du système économique, d’autant plus qu’il est médicalement utilisé pour traiter certaines maladies comme l’épilepsie.