Le président de la République Tunisienne Kaïs Saïed se rendra, les 3 et 4 juin 2021, à Bruxelles pour participer aux travaux du deuxième Sommet Tunisie-Union européenne.

Le chef de l’Etat rencontrera, lors de cette visite, plusieurs personnalités de la scène européene dont notamment le président du Conseil Européen Charles Michel, le président du Parlement européen David Sassoli, et le président de la Commission européenne Ursula Von der Leyen.

Il aura, d’après le statut publié sur la page officielle de la présidence de la République sur Facebook, des entrevues avec le Roi Phillipe de Belgique, ainsi que le président de la Banque européenne d’investissement Werner Honer pour discuter des prochains projets de la Banque en Tunisie et ce dans divers secteurs vitaux à savoir la santé, l’infrastructure et l’éducation.

Il veillera à la marge de cette visite sur la mise en place du Groupe des amis de la Tunisie au sein du Parlement européen, qui sera formé par des députés appartenant à différents blocs politiques.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques unissant la Tunisie et l’Union européenne, étant son premier partenaire stratégique. La visite de Kaïs Saïed sera également une occasion pour le renforcement des acquis de l’expérience démocratique tunisienne, et pour rafraîchir le climat des affaires en Tunisie à travers la coopération entre eux, particulièrement à travers la création de l’emploi, la promotion de la recherche scientifique,et le développement de l’économie verte et des énergies renouvelables.