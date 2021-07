Kais Saied : Il est inadmissible que la pénurie d’oxygène persiste

Le président de la République s’est rendu hier, samedi 24 juillet 2021, à l’hôpital de campagne à la salle de sports dans le gouvernorat de Gafsa en vue de s’assurer de la mise en place des équipements médicaux pour accueillir les malades dans les plus brefs délais.

Il a indiqué que l’installation de cet hôpital vise à renforcer les capacités des structures sanitaires régionales et locales du gouvernorat de Gafsa. Il est à noter que la région a reçu, de la part de la présidence de la République, des concentrateurs d’oxygène, des lits de réanimation et une ambulance.

Kais Saied s’est également déplacé au hôpitaux locaux d’Om Al Arayes, de Rdayef et Métlaoui et s’est entretenu, lors de ces visites avec le cadre médical et administratif, qui lui ont fait part des affres rencontrés dans les établissements sanitaires à cause de la pénurie des équipements médicaux, de l’oxygène et des ressources humaines nécessaires pour faire face à la propagation du Covid-19.

Et d’ajouter que le chef de l’Etat a rappelé les efforts déployés pour procurer des millions de doses du vaccin, des équipements et matériels hospitaliers aux établissements sanitaires grâce à la solidarité des pays frères et amis ainsi que les tunisiens résidents à l’étranger qui ont soutenu la Tunisie dans cette lourde épreuve.

Dans un communiqué de la présidence de la République, Kais Saied a révélé que les querelles politiques et l’échec de certaines mesures prises par les autorités ont induit cette crise sans précédent et ce chaos du secteur sanitaire, appelant chaque partie à assumer sa part de responsabilité et à mettre fin à cette indifférence à l’égard de la santé des citoyens, et ce, à travers la mise en œuvre de nouvelles mesures pour pallier aux erreurs du passé et sauver les vie.

Et de poursuivre que le problème de la pénurie de l’oxygène médical doit être résolu en urgence, insistant à cet effet, sur l’indispensabilité d’avoir un stock stratégique d’oxygène