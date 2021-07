Kais Saied : La direction de la santé militaire est désormais chargée de la gestion de la crise sanitaire

Le président de la République a indiqué aujourd’hui, mercredi 21 juillet 2021, dans une déclaration accordée à la chaîne Al Arabiya, que ce qui s’est passé le jour de l’Aïd est un crime contre le peuple tunisien et délibérément commis pour des comptes politiques.

Kais Saied a, par ailelurs, annoncé que la direction de la santé militaire sera désormais chargée de la gestion de la crise sanitaire, ainsi que de la distribution des dons.

Il est à rappeler que le chef du gouvernement a limogé le soir du mardi 20 juillet 2021, le ministre de la santé Faouzi Mehdi, et ce à la suite aux incidents survenus lors de la journée porte-ouverte vaccination durant le premier jour de l’Aïd. Il a qualifié cette décision de populiste et de criminelle, puisqu’elle met en péril la santé des tunisiens et la paix sociale.

Et d’ajouter que cette décision a été unilatéralement prise par le ministre de la santé, sans qu’il n’ait préalablement consulté ni le chef du gouvernement, ni la commission nationale de lutte contre le coronavirus.