Kaïs Saïed a accueilli, cet après midi du mercredi 26 mai 2021, au Palais présidentiel de Carthage, le Chef du gouvernement Hichem Mechichi et le ministre de la Défense nationale Brahim Bartaji. Lors de cette réunion publiée sur la page officielle de la Présidence de la République sur Facebook, il a exprimé sa déception quant aux allégations relatives au coup d’Etat constitutionnel présumé par le journal électronique Middle East Eye, suite à la publication d’un document «fuité», reçu par la cheffe du cabinet de la Présidence de la République Nadia Akacha.

Il est «honteux» de croire à de pareilles rumeurs d’après lui. Faut-il dès lors créer un ministère des fuites pour suivre le rythme et la cadence des documents et des enregistrements fuités ci et là? Le règlement des comptes de cette façon, nuit fortement à l’unité de l’Etat et à sa stabilité.

‘’Au fait, il est ridicule d’évoquer un coup d’Etat en se référant à la Constitution. L’article 80 est déjà appliqué tant que l’état d’urgence est déclaré et que son activation s’inscrit bel et bien, dans le cadre du respect de la légitimité constitutionnelle’’, a-t-il insisté.

Il a rappelé, dans un discours prononcé en dialectal tunisien, que «l’Etat tunisien est unique et indivisible, et que la divergence des perceptions et des visions doivent concourir à la garantie de l’intérêt général de la Tunisie. La coopération entre les différentes institutions, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan diplomatique, est primordiale».

«Certains responsables et personnalités politiques, qui n’ont rien à voir avec le ministère des affaires étrangères, sont en train de représenter diplomatiquement la Tunisie, et empiètent sur les prérogatives du Président de la République», ajoute Kais Saied.

Il a également fait allusion lors de cette rencontre, aux dossiers de corruption des députés au sein de l’ARP. Des députés qui se croient au dessus de la loi, sous le couvert de l’immunité parlementaire. Une immunité qui devra être levée, selon Kais Saied, pour que la justice soit rendue, et que le principe de l’égalité des citoyens devant la loi soit respecté.