Kaïs Saïed : « Les tunisiens soutiendront le peuple libyen pour qu’il prenne son destion en main »

Le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Menfi a été accueilli ce matin, par le président de la République tunisienne Kais Saied au pavillon présidentiel à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Cette visite officielle de Mohamed Menfi intervient suite à la visite de Kais Saied en Libye le 17 mars 2021, et celle effectuée par Hichem Mechichi la semaine dernière à l’issue de laquelle beaucoup de décisions ont été prises dont notamment, la levée des entraves et des restrictions relatives à la circulation et à la mobilité des libyens en Tunisie, en vertu du principe de l’équivalence du traitement entre les tunisiens et leurs frères libyens, dès lors que les anciennes mesures ne sont plus fondées, selon le chef du Gouvernement Hichem Mechichi.

Lors d’une conférence de presse conjointe des deux présidents Saied et Menfi qui s’est tenue ce soir au Palais présidentiel de Carthage, Kais Saied a rappelé la solidité des relations unissant les deux peuples libyen et tunisien, des relations historiques bétonnées par l’héritage civilisationnel et culturel commun des deux pays voisins. Il a réaffirmé que cette visite a permis de discuter des dossiers de coopération bilatérale notamment sur les plans économique et sécuritaire.

Et d’ajouter:” Il faut appréhender les relations de coopération entre les deux pays selon une vision différente et renouvellée qui permettra au peuple libyen de décider de son avenir sans ingérence, ni tutelle de la part de quiconque. Nous soutiendrons le peuple libyen au cours de cette phase transitoire. Nous avons beaucoup perdu, et nous ne sommes plus en mesure d’encaisser de nouvelles pertes. Il est grand temps de répondre aux aspirations des deux peuples”.

Il a souligné que la Haute commission mixte tuniso-libyenne tiendra compte de ces valeurs, en indiquant que la Tunisie projette un avenir commun avec la Libye, en insistant sur la convergence des visions avec le président du Conseil présidentiel libyen au sujet du renforcement des liens d’amitié et d’entraide entre les deux pays.

Il a signalé à cet effet que les tunisiens sont toujours prêts à soutenir leurs frères libyens en temps de crise. A cet égard, la Tunisie sera présente pour participer à la restructuration des institutions libyennes et à la mise en place d’une nouvelle stratégie économique permettant au peuple libyen de prendre son destin en main.