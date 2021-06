Kaïs Saïed rencontre le Premier ministre français Jean Castex

Le Premier ministre français Jean Castex, a rencontré ce matin du 3 juin 2021 le président de la République Kais Saied, en compagnie du ministre des affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, d’après la page officielle de la présidence de la République sur facebook.

Lors de cet entretien qui s’est déroulé au Palais Présidentiel de Carthage, le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance des liens d’amitié étroits unissant la France et la Tunisie, en valorisant la coopération entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, en citant à cet égard le dernier don accordé par la France au profit des établissements hospitaliers tunisiens.

Cette rencontre a été une occasion pour le président de la République pour faire appel à la France de soutenir davantage la Tunisie et de l’aider à surmonter les incidences de la crise sanitaire notamment en ce qui concerne l’envoi des vaccins à la Tunisie dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX.

Kais Saied a, dans un autre contexte, réaffirmé que la Tunisie veillera sur la bonne organisation du XVIIIe Sommet de la Francophonie qui aura lieu fin novembre 2021 à Djerba.

Pour sa part, le Premier ministre français a affirmé le soutien continu de son pays à la Tunisie en exprimant son admiration à l’expérience démocratique tunisienne et la volonté de la France de consolider les relations de coopération bilatérales entre les deux pays, à travers l’augmentation du taux d’investissement français en Tunisie.

Notons que le Premier ministre français est arrivé, hier mercredi 2 juin 2021 en Tunisie, accompagné de 6 ministres, de 4 parlementaires et de 40 chefs d’entreprise, et a été accueilli à l’aéroport de Tunis-Carthage par le chef du gouvernement Hichem Méchichi.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du troisième Haut Conseil de coopération franco-tunisienne, constitué par l’ex Président de la République Béji Caid Sebssi et Emanuel Macron en octobre 2017.

Rappelons que le deuxième Haut Conseil de coopération s’est tenu à Paris en février 2019 en présence du Premier ministre français Edouard Philippe et de Youssef Chahed, l’ex- chef du gouvernement.

D’importants accords de partenariat économique dans les domaines universitaire, éducatif et la formation professionnelle ont été signés au cours de cette visite, dont trois accords de prêt avec l’Agence Française de Développement (AFD), d’un montant total de 80 millions d’euros au profit de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux et à l’Office de la marine marchande et des ports.