Kaïs Saïed a reçu, aujourd’hui mardi 15 juin 2021, au Palais présidentiel de Carthage, le chef du gouvernement Hichem Méchichi et les anciens chefs de gouvernements Ali Arayadh, Youssef Chahed et Elyes Fakhfekh, selon un communiqué rendu public par la présidence de la République.

Etant à l’étranger,Hammadi Jebali et Mehdi Jomâa n’ont pas pu assister à cette réunion. L’ancien chef du gouvernement Habib Essid, n’a pas pu, pour sa part, y être présent à cause de son état de santé.

Il est à noter que la convocation de ces anciens chefs du gouvernement n’a pas été faite sur la base de leur appartenance politique, mais plutôt en tenant compte de leur expérience en tant qu’hauts responsables connaissant de près les méandres des crises successives qu’avait connues le pays après la révolution.

Évidemment, ils ont discuté des solutions éventuelles pour sortir de la crise multidimensionnelle que traverse la Tunisie, en évoquant les différentes causes à l’origine de cette situation alarmante.

Lors de cette réunion, Kais Saied a réitéré son refus de participer à un dialogue national stérile ( à l’image de son précédent), en insistant sur la nécessité de procéder à des réformes politiques de fond en comble, du moment où le régime politique et le modèle du scrutin actuels ne sont plus efficients et ont abouti à l’effritement du paysage politique et à l’entrave du cours normal du fonctionnement des institutions de l’Etat.

Ces réformes concernent notamment la loi électorale et certains articles de la Constitution. Dès lors, une autre réunion aura lieu dans un futur proche entre le chef de l’Etat, Hichem Méchichi et les anciens chefs du gouvernement présents pour discuter des solutions qui seront éventuellement proposées.

Rappelons, que d’après le même communiqué, ces ébauches de solutions doivent traduire une volonté sérieuse de surmonter la crise sans qu’elles ne soient provisoirement conçues à la lumière de la conjoncture actuelle, ou en se référant à des intérêts politiques restreints.