Kais Saied rencontre Sergio Mattarella et Mario Draghi à Rome

Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu cet après-midi du mercredi 16 juin 2021, avec le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, et ce dans le cadre de la visite officielle du chef de l’Etat en Italie à l’initiative de son homologue Sergio Mattarella.

Lors de cette rencontre, Kais Saied a mis l’accent sur les liens d’amitié unissant l’Italie et la Tunisie et les relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

D’après le communiqué publié par la présidence de la République, Kais Saied a souligné les relations étroites qui existent entre la Tunisie et l’Italie en insistant sur la nécessité de les renforcer et de les diversifier afin d’établir un climat propice à l’investissement.

Dans le même contexte, le chef d’Etat a évoqué la question de la migration irrégulière en mettant en avant l’importance de l’adoption d’une approche générale de ce phénomène pluridimensionnel, dont notamment la dimension sécuritaire, à côté d’autres questions inhérentes à ce phénomène à savoir la traite des êtres humains.

Pour sa part, le le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi a réitéré, le soutien total de l’Italie à l’expérience démocratique tunisienne faisant part de la disposition de son pays à soutenir les efforts de la Tunisie dans le cadre de ses tractations avec l’Union européenne et les bailleurs de fonds internationaux pour financer ses projets de développement.

Rappelons que le président de la République a été accueilli lors de son arrivée à Rome, ce matin du mercredi 16 juin 2021, par le ministre italien des affaires étrangères, Luigi Di Maio, et l’ambassadeur de Tunisie en Italie Moez Snaoui.

Il s’est entretenu, tout d’abord, en tête-à-tête avec son homologue italien Sergio Mattarella avant de participer ensuite à une rencontre entre les délégations des deux pays, d’après un communiqué publié par la présidence de la République.

Le dossier de l’immigration illégale a été a coeur de cet entretien, au cours duquel l’accent a été mis sur l’immportance de déceler et d’éliminer les véritables causes de ce phénomène et d’éradiquer le mal à la racine et de lutter contre le trafic des êtres humaines.

Le président italien a rappelé, pour sa part, que le peuple italien n’oubliera jamais l’initiative du président de la République tunisienne, en avril 2020. En ce temps-là, l’Italie était le deuxième pays le plus touché par la pandémie dans le monde. La Tunisie a dès lors envoyé une délégation médicale militaire pour soutenir l’Italie dans la lutte contre le coronavirus.